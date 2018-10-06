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منوعات

عاملات بمحل ملابس يصفعن سيدة بوحشية بعد سرقتها سراويل جينز

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:57 ص
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لسيدة تصفع على وجهها مرارًا وتكرارًا بعد ضبطها وهي تسرق سراويل جينز.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، لم يكن واضحًا المكان الذي صور فيه مقطع الفيديو ولكن عاملات المحال سحبن الجينز الخاص بالسيدة ليجدن أنها ترتدي عددا من البنطلونات المسروقة.

وبغضب بدأت عاملات المحال بصفع السيدة بوحشية على وجهها، حتى فقدت توازنها وتبكي من الآلام.

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