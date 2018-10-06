سامح شكري: في ذكرى أكتوبر نستعيد أمجاد وبسالة جنود مصر الشجعان

قال وزير الخارجية سامح شكري إنه في ذكرى حرب ٦ أكتوبر 1973 المجيدة نستعيد أمجاد وبسالة جنود مصر الشجعان في الدفاع عن تراب الوطن.



وأضاف شكري - عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، الجمعة بمناسبة الذكرى الـ ٤٥ لإنتصارات حرب أكتوبر والتي تحل اليوم السبت - " إنه بتضحياتهم سطرت مصر علامة مضيئة في تاريخها، وزدنا نحن فخرا بماضي يحمل بين طياته أسمى معاني العزة والكرامة، وأصبحنا أكثر إصرارا على بذل كل جهد لبناء مستقبل أفضل".



ووجه وزير الخارجية التهنئة للشعب المصري، وقال "كل عام والشعب المصري في خير وسلام، ومزيد من الرخاء والازدهار".