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رقية السادات تكشف ملابسات اعتقال والدها في قضية أمين عثمان

السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:03 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت رقية السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن والدها أنفصل عن أمها عام 1949، مشيرة إلى أنها تتذكر جيدا واقعة القبض عليه في الفترة التي عاشوا فيها بمنطقة كوبري القبة.

وأضافت رقية خلال حوارها مع الإعلامية « منى الشاذلي»،: « لما اتقبض عليه في قضية أمين عثمان .. البوليس السياسي جه البيت وطلع شنط بابا ورموا الورق اللي فيها وخدوه المعتقل».

وتحدثت رقية، عن علاقة والدها بصديق عمره الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مرددة: «بابا لم يكن فى حاجة أن يحكى عن صديقه جمال عبد الناصر، لأنهما كانا جيران فى كوبرى القبة».

واعترضت رقية على الخلافات بين عائلتي الزعيمين قائلا: «حاجات غير واقعية ومن ورا الخلافات إنها تحصل، وبعدين لا يصح بين أولاد زعماء أن يعملوا فى بعض كده».

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