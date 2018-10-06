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ثقافة

انطلاق فعاليات حرفة في كل بيت بثقافة جنوب سيناء

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:16 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرع ثقافة جنوب سيناء، فعاليات مشروع الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئة "حرفة فى كل بيت" بمدينتى طور سيناء ودهب، والتى تتواصل حتى الحادى عشر من أكتوبر الجاري .

بدأت الفعاليات من مدرسة الثانوية العسكرية بالطور العاصمة، بعقد ورشة فنون تشكيلية بعنوان "موزاييك على الفخار" تدريب الفنان أنس محمد، والذى تناول خلالها تعريف الطلاب على فكرة الورشة والخامات المستخدمة وأهمية خامة الموزاييك، تلاها بدء التصميم الفنى للمشروع على ورق رسم، ونقل التصميم على عناصر فنية جاهزة .

وبالتوازي من بيت ثقافة دهب، عقدت ورشة الفنون الثانية بعنوان "وحدات إضاءة الثوب السيناوى"، تدريب الفنان بدوى مبروك، والتى تناول خلالها تعريف الطالبات من مدرسة دهب الثانوية الفنية، بفكرة عمل الورشة والخامات المستخدمة، ومنها خيط الكوتونبورليه والقماش الخاص بالثوب السيناوى، تلاه تصميم وحدات زخرفية من الفن السيناوى وشدها على وحدات الإضاءة المعدنية .

وأختتمت فعاليات اليوم من مدرسة نويبع الإعدادية بعقد محاضرة تثقيفية بعنوان "الانتصارات فى ٦أكتوبر" ألقاها سيد محمد مدير الإدارة التعليمية بنويبع، تحدث خلالها عن أسباب الحرب وأهمية التخطيط والاستعدادات المنظمة ودقة وبراعة الجندى المصرى، كما تناول الدروس المستفادة من الحرب وعبقرية الجيش المصرى وحكمة القيادة العسكرية .

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