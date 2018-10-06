انتشار أمني بسفح الأهرامات وأبو الهول لاستقبال ميلانيا ترامب

تشهد المنطقة الأثرية بالأهرامات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حالة من الاستنفار الأمني لاستقبال زيارة ميلانيا ترامب حرم الرئيس الأمريكي.



وتنتشر قوات مكثفة من مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير الأمن والعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة بأنحاء المنطقة وسفح الأهرامات وأبو الهول وفندق مينا هاوس.



وقالت مصادر أمنية إنه نظرا لشمول برنامج الزيارة توجه السيدة الأمريكية الأولى لعدد من المعالم السياحية بالجيزة تم وضع خطة أمنية لتأمين موكبها والوفد المرافق لها طوال الزيارة.



ويشرف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث على تجربة الانتشار الأمني وتنفيذ الخطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار المكلفة بحراسة المنطقة الأثرية "الأهرامات وأبو الهول".



وتتولى إدارة الحماية المدنية بالجيزة تعقيم خط سير الموكب للضيفة بخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية لتمشيط المنطقة بالكامل.