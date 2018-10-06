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حوادث

مقتل فران على يد جاره بكفر الدوار

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:25 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
تسببت خلافات الجيرة والخلافات المالية فى وقوع  مشاجرة عنيفة بين طرفى بمنطقة سيدى شحاتة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة راح ضحيتها فران وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث يفيد ببلاغ مقدم من قسم شرطة كفرالدوار يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة سيدى شحاتة وعلى الفور انتقل الرائد حسام أبو وافية والنقباء أحمد صابر البرعى ومحمد المرشيدى وبالفحص تبين مشاجرة بين كل من "اسلام.ب.أ"، " أحمد.ع.ن"، " مصطفى.م.ر" ، " السيد.ا.ن" 35 سنة ويعمل فران، ونتج عن ذلك مصرع الأخير وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وجار ضبط مرتكبي الجريمة.

وكشفت تحريات فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة وخلافات مالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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