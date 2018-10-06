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محافظات

وصول فوج سياحي إسباني إلى مطار أسوان قادمًا من مدريد

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:42 ص
فوج سياحى أسبانى
فوج سياحى أسبانى فى اسوان
أ ش أ
استقبل مطار أسوان الدولي، مساء الجمعة، رحلة طيران شارتر قادمة من مطار مدريد، تضم 180 سائحًا إسبانيًا، من المقرر أن يزوروا أسوان وعددًا من المدن السياحية المصرية، في إطار جولة سياحية تستمر لمدة أسبوع داخل مصر.

وصرح مصدر مسئول بمطار أسوان الدولي بأن الفوج الإسباني، وصل إلى مطار أسوان، حيث كان في استقباله عدد من مسئولي المطار، الذين حرصوا على تقديم التسهيلات اللازمة للزوار الأجانب.

ومن المقرر أن يغادر الفوج السياحي الأسباني أسوان، متوجهًا إلى الأقصر، وعدد من المحافظات السياحية الهامة داخل مصر.

يشار إلى أن محافظة أسوان تستقبل دوريًا عددًا من رحلات الشارتر المنتظمة بين أسوان ومدريد.

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