إصابة 12 شخصا بالاختناق فى حريق الراشدة بالوادى الجديد

أعلنت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، عن إصابة 12 شخصا بينهم طفل باختناق نتيجة التعرض للادخنة الكثيفة الناتجة عن حريق قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة حيث تم إسعاف 5 حالات في موقع الحريق ونقل 7 آخرين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.
وأكدت مشرف أن أحد رجال الدفاع المدني أصيب بحروق فى يديه أثناء تأدية عمله وتم إسعافه على الفور فى موقع الحدث مؤكده على أنه تم تشكيل غرفة عمليات متكاملة برئاسة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبحضور اللواء محمد كمال سالم مدير أمن المحافظة لمتابعة أعمال مكافحة الحريق التي تمت السيطرة على اقترابه من المناطق السكنية بالقرية.
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وأكدت مشرف أن أحد رجال الدفاع المدني أصيب بحروق فى يديه أثناء تأدية عمله وتم إسعافه على الفور فى موقع الحدث مؤكده على أنه تم تشكيل غرفة عمليات متكاملة برئاسة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبحضور اللواء محمد كمال سالم مدير أمن المحافظة لمتابعة أعمال مكافحة الحريق التي تمت السيطرة على اقترابه من المناطق السكنية بالقرية.
لمشاهدة اضغط هنا