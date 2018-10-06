عروض فنية متنوعة بمهرجان الصعيد المسرحي الثالث في أسيوط

تتوالى الفعاليات المتنوعة فى مهرجان الصعيد المسرحى الثالث والتى تنظمه جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة متمثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري وحلقة نقاشية حول "إشكاليات الكتابة لمسرح المونودراما"، حاضر فيها الكاتب والمخرج حسام عبدالعزيز وذلك بمكتبة عفيف الدين الشريف بقصر ثقافة أسيوط.



وأشارت نوران فايد مدير عام جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين إن الحلقة النقاشية ضمن أعمال الورشة التدريبية المكثفة لإعداد المؤلف المسرحي التي ينظمها المهرجان لشباب الفرق المسرحية وأيضًا للشباب أو الجمهور العام الراغب في تعلم حرفيات الكتابة للمسرح وفي الوقت ذاته يتم تنفيذ ورش تدربية أخرى على التمثيل والاخراج المسرحي يقدمها المخرج عادل بركات.



وتناول الكاتب والمخرج حسام عبد العزيز خلال الورشة صعوبة فن المونودراما ومتطلبات الاستعانة بكافة تفاصيل المسرح أثناء كتابته خصوصًا وأن فن المونودراما يعني أن المسرحية تقوم على ممثل وحيد يؤدي دور الشخصية المركبة وتجسيد صراعها مع الحياة والشخصيات الأخرى ليضفي من خلالها رسالة لا تخلو من رفع الذوق العام كهدف أصيل للكتابة المسرحية التي تستخدم كل وسائل الإبهار وصناعة الدهشة ومنها توظيف إيقاع الكلمات والكتابة بالصور وتنوع مستويات الكتابة.



كما طبق المخرج حسام عبدالعزيز تجربة كيفية اعداد النص وتأليفه من خلال مسرحيته "الليلة شهر زاد" التي تم تقديمها بمسارح الكويت مؤخرًا، حيث أن للمخرج عدة جوائز ومشاركات في دول عربية منها السعودية والمغرب والكويت، تتناول الشخصية الرئيسية لمسرحية "الليلة شهر زاد" قصة سيدة في مرحلة الاربعينيات من العمر بكل ما تحمله طبيعة هذا السن من مشاعر، إلا أنها مريضة بالسرطان، وتخلل العرض إجراء مداخلات مفتوحة مع الحضور من أجل فهم ابعاد الكتابة وأسباب بعض المواقف والحركات التي قامت بها الشخصية إضافة إلى بعض العبارات الغريبة أو غير المفهومة، ثم استطاع شباب المتدربين التوصل إلى ملامح وابعاد الشخصية المريضة رغم قوتها الشخصية، وكيف أنها خلقت من الموت حياة، وصنعت من الادوية عالمها، ثم كيف ان الكاتب استطاع توظيف كليوباترا واوليفيا وشهر زاد كثلاث شخصيات شهيرة لها دلالتها الإسانية والأدبية والتاريخية بما خدم من أهداف النص التحتي والنص الفوقي للعمل المسرحي.



وقدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية مجموعة متنوعة من الأغاني المتنوعة بقيادة المايسترو حسام حسنى ، قدمت فرقة تفانين المسرحية عرض بعنوان طقوس الإشارات و التحولات إخراج احمد الشريف،بالاضافة إلى فرقة الفانتازيا المسرحية عرض مسرحية تشوهات اخراج مارك صفوت ،وأيضا فرقة بكرة مسرح عرض قدمت العرض المسرحى بعنوان "الأخر " .



واختتمت الفاعليات بعرض لفرقة مسرح للأبد عرض مسرحى بعنوان " الآن يغنون ثانية".



