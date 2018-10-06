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اقتصاد

المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تستضيف رئيس هيئة الاستثمار.. الثلاثاء

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
محسن عادل
محسن عادل
محمد صبيح
تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي الثلاثاء المقبل، ندوة بعنوان: "الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من أجل التنمية" بحضور محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية ولفيف من رجال الصناعة والاستثمار فى مصر ولبنان.

وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الندوة تناقش دور القطاع الخاص فى مساندة أهداف وخطط الدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية وآثارها على التنمية المجتمعية فى مصر وذلك فى إطار الدور الذى تقوم به الجمعية فى تعريف مجتمع الأعمال المصري واللبناني بالفرص المتاحة والمشروعات التى تقوم بها الدولة دعمًا للأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمار فى مصر.

وأضاف الحوت أن الندوة سوف تستعرض الجهود التى تبذلها الدولة فى خطتها للإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر سعيًا نحو تفعيل الشراكة بين كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للوصول معًا إلى اقتصاد قوي يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

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