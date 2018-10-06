موعد مباراة الزمالك والهلال والقنوات الناقلة

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على منافسه فريق الهلال السعودي بالمباراة المقرر لها أن تقام اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف على استاد جامعة الملك سعود وذلك في إطار كأس السوبر السعودي "كأس السيسي".



ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر كل من قناتي السعودية الرياضية الأولى والثانية، كما تذاع أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى.



ومن المقرر أن يكون كل من فهد العتيبي وبلال علام وعلى سعيد الكعبي معلقين على تلك المباراة.