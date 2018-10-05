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رياضة

سمير عدلي مندوبا للأهلى في قرعة كأس زايد بالرياض

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:48 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
غادر القاهرة المهندس سمير عدلي مدير الجهاز الإداري لفريق الكرة بالأهلي إلي المملكة العربية السعودية.

واختار مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المهندس سمير عدلي ليكون مندوبًا للنادي في حضور قرعة كأس زايد للأندية أبطال العرب التي تجري مساء غدا بالرياض.

وتأهل بطل مصر إلي دور الـــ16 بالبطولة العربية بعد التعادل السلبي مع النجمة اللبناني ثم الفوز عليه في موقعة الإياب 4-1.

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