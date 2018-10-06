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النقل يوضح كيفية حجز القطار من خلال تطبيق عبر الموبايل.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حمزة شعيب
قال المهندس خالد عطية، رئيس مجلس إدارة شركة أى تى التابعة لوزارة النقل، إن توجه الدولة الكامل هو تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة مبسطة وسهلة وبأسلوب غير معقد.

وتابع "عطية" خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة النقل تقوم بتطوير بعض المشروعات الضخمة، لافتا إلى أن سهولة تطبيق الموبايل لحجز تذاكر القطارات ترضى المواطنين.

أوضح: "الحجز يتم من خلال تحميل التطبيق ثم إنشاء حساب جديد للمواطن يتضمن بياناته ورقمه القومى، منوها: "المواطن الذى يحجز من خلال هذا الـ"ابليكشن" يتوجه على مقعده بالقطار مباشرة".

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