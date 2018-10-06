زاهي حواس: الحروف الهيروغليفية سوف تدرس لتلاميذ الابتدائية

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إنه يحاول إبراز المعالم الأثرية والحضارة الفرعونية للأطفال، وتحفيزهم علي حب تاريخ بلادهم ووطنهم.



وأوضح حواس خلال لقاء تليفزيوني علي قناة دي أم سي، أن أطفال العالم أجمع يتطلعون لزيارة ورؤية الأهرامات وأبو الهول، والاطلاع علي الحضارة المصرية العظيمة، وهذا ما يحزنه خلال سفر للخارج.



وأشار عالم الآثار، إلي أنه يفكر في إعداد برنامج متكامل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال 17 كتابا سوف يتم توزيعهم علي مكتبات المدارس، مضيفا أن الحروف الهيروغليفية سوف تدرس في المدارس الإبتدائية، كمادة للرسم حتي يستطيع التلاميذ كتابة أسمائهم باللغة الهيروغليفية القديمة.