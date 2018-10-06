ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إدارة مانشستر تحسم مصير جوزيه مورينيو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
نور عادل
قالت تقارير صحفية، أمس الجمعة، إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسم مصير البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن مورينيو، فقد ثقة إدارة مانشستر يونايتد به، ومن المتوقّع أن تتم إقالته من منصبه خلال الأسبوع الذي سينطلق اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة من إدارة يونايتد، أن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة، ما ينذر بإقالة مورينيو مهما كانت النتيجة أمام نيوكاسل، اليوم السبت.

وأضافت أن مورينيو غضب اللاعبين والمشجّعين وموظفي النادي خلال الأشهر الأخيرة، وأن صبر مسؤولي النادي وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي إد وودوارد، قد نفد.

وبدا مورينيو مستسلما للانتقادات خلال المؤتمر الصحفي المبكّر الذي عقده صباح أمس الجمعة، خصوصا وأن مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل الفريق في تحقيق الفوز بآخر 4 مباريات بكافّة المسابقات.

وأشارت "ميرور" إلى أن إدارة النادي رأت أن صافرات الاستهجان ضد الفريق على ملعب "أولد ترافورد"، بعد انتهاء المباراة الأخيرة أمام فالنسيا (0-0) في دوري الأبطال، كانت بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعلاقة بين الطرفين.

وجاء ذلك بعد خسارة قاسية تلقّها الفريق الأسبوع الماضي أمام وست هام يونايتد (1-3) والتي دعت نجم الفريق السابق بول سكولز للمناداة برحيل مورينيو.

ترشيحاتنا

تعرف على سر غضب السادات عند حصوله على جائزة نوبل.. فيديو

وصول 4 طائرات للمشاركة في إطفاء حريق الراشدة بالوادي الجديد.. فيديو

هيثم عرابي يكشف مفاجأة في تعاقد الأهلي مع ميدو جابر

إصابة مواطنين فى انفجار دانة مدفع بالمنصورية

سمير عدلي مندوبا للأهلى في قرعة كأس زايد بالرياض

سمير فرج: صحفيون أجانب وثقوا هلع الإسرائيليين فى كتاب اسمه الزلزال

انتبه..هذه النعمة يمنها الله على أهل البيت إذا ما أراد بهم خيرا

أهالى قرية الراشدة يستغيثون: الحقونا يا ناس.. فيديو

ارتفاع عدد مصابي حريق الراشدة بالوادي الجديد إلى 29 حالة.. شاهد

الأزهر يكشف عن أحب 4 أعمال إلى الله وأكثرها ثوابا

محمد بن سلمان لـ ترامب: السعودية موجودة قبل أمريكا بـ 30 عاما

صحة الوادي الجديد تكشف عدد المصابين في حريق الراشدة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

ريم أشرف تكشف تفاصيل 55 ساعة تحت الماء: محستش بخوف من الغطس ونمت 4 ساعات ولعبت شطرنج والسلم والثعبان ودومينو

ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن بانجو على معدية القنطرة.. صور

لأول مرة إقامة حفل زواج داخل الكرنك بالأقصر..فيديو وصور

فيديو

وصول 4 طائرات للمشاركة في إطفاء حريق الراشدة بالوادي الجديد.. فيديو
أهالي الراشدة بالوادي يلجأون للتكبير بعد فشل السيطرة على الحريق.. فيديو
عرابي: اختلفت مع محمود طاهر بسبب طريقة اختيار المدير الفني للأهلي
عرابي: انتهاء عقود اللاعبين الأجانب بالأهلي يشكل خطورة.. فيديو
سمير فرج: صحفيون أجانب وثقوا هلع الإسرائيليين فى كتاب اسمه الزلزال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟