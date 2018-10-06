إدارة مانشستر تحسم مصير جوزيه مورينيو

قالت تقارير صحفية، أمس الجمعة، إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسم مصير البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق.



وذكرت صحيفة "ميرور" أن مورينيو، فقد ثقة إدارة مانشستر يونايتد به، ومن المتوقّع أن تتم إقالته من منصبه خلال الأسبوع الذي سينطلق اليوم السبت.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة من إدارة يونايتد، أن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة، ما ينذر بإقالة مورينيو مهما كانت النتيجة أمام نيوكاسل، اليوم السبت.



وأضافت أن مورينيو غضب اللاعبين والمشجّعين وموظفي النادي خلال الأشهر الأخيرة، وأن صبر مسؤولي النادي وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي إد وودوارد، قد نفد.



وبدا مورينيو مستسلما للانتقادات خلال المؤتمر الصحفي المبكّر الذي عقده صباح أمس الجمعة، خصوصا وأن مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل الفريق في تحقيق الفوز بآخر 4 مباريات بكافّة المسابقات.



وأشارت "ميرور" إلى أن إدارة النادي رأت أن صافرات الاستهجان ضد الفريق على ملعب "أولد ترافورد"، بعد انتهاء المباراة الأخيرة أمام فالنسيا (0-0) في دوري الأبطال، كانت بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعلاقة بين الطرفين.



وجاء ذلك بعد خسارة قاسية تلقّها الفريق الأسبوع الماضي أمام وست هام يونايتد (1-3) والتي دعت نجم الفريق السابق بول سكولز للمناداة برحيل مورينيو.