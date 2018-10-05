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ثقافة

أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:59 م
صدى البلد
علاء المنياوي
استضاف الدكتور زاهي حواس وزير الاثار السابق، أبناء العراب، محبي الدكتور أحمد خالد توفيق، اليوم الجمعة عند سفح الأهرامات، وذلك خلال فعالية 500 طفل بالأهرامات.

واستمع العرابون لشرح وافِ من الدكتور زاهي حواس لمعالم الهرم الأكبر، وقصة التحنيط، و حقيقة لعنة الفراعنة.

ومن جانبه صرح محمد الراعي مسؤول في أبناء العراب، قائلًا: إنهم استجابوا لدعوة الدكتور زاهي بما يحملونه له في قلوبهم من حب وتقدير، ولعلمه العزير في الآثار المصرية القديمة.

يذكر أن أبناء العراب جمعية تأسست بعد وفاة د. أحمد خالد توفيق وتعمل على تخليد ذكراه ونشر الوعي الثقافي والأثري بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور
أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور
أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور
أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور
أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور
أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور
أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور
أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور
أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور
أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور
أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور
أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور
أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور
أبناء العراب مع حواس في الهرم لتوعية الأطفال بأهمية الآثار.. صور

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