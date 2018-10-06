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شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:57 ص
صدى البلد
أحمد شريف
استضافت العاصمة الشيشانية جروزني 200 حفل زفاف للاحتفال بالذكرى السنوية الـ200 لإنشاء المدينة بالأمس.

شاركت العرائس في الاحتفال المتزامن مع احتفال الأطفال والسياسيين على حد سواء بمرور مائتي عام على المدينة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، حمل بعض السكان أسلحتهم النارية للاحتفال بالذكر بينما مارس البعض الآخر الرقص الشيشاني التقليدي.

وتخللت الاحتفالات التي أقيمت في حديقة تسفيتوشني (حديقة الزهور) خطابات من المبعوث الرئاسي إلى المنطقة الفيدرالية الشمالية القوقازية الروسية، وألكسندر ماتوفنيكوف، ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

كشف استطلاع أجرته العاصمة جروزني عام 2010 أن 95 في المائة من سكان المدينة البالغ عددهم حوالي 270،000 نسمة كانوا يعتنقون الإسلام ويمارسون شعائرهم الدينية.
شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة
شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة
شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة
شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة
شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة
شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة
شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة
شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة
شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة
شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة
شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة
شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة
شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة
شاهد.. الاحتفال بزفاف 200 عروس في الشيشان في ذكرى إنشاء العاصمة

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