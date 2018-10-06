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رياضة

موعد مباراة محمد صلاح ليفربول أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:57 ص
صدى البلد
نور عادل
يصطدم فريق ليفربول الإنجليزي بمنافسه فريق مانشستر سيتي وذلك بالمباراة المقرر لها أن تقام يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً باستاد الإنفيلد في إطار الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات BeIN Sportrs والتي تحصل على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري في الشرق الأوسط.

ويسعى فريق ليفربول الإنجليزي لتخطي تعثره في الجولة الماضية أمام فريق تشيلسي بالمباراة التي انتهت بالتعادل إيجابيًا بين الفريقين.

وعلى الجانب الآخر يسعى المحترف الدولي المصري محمد صلاح لتخطي كبوته التهديفية والعودة للتهديف من جديد أمام منافسه فريق مانشستر سيتي.

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