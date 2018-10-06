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ديني

مستشار المفتي: المال المودع في البنوك يجب إخراج الزكاة عليه بشروط

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:07 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المال المودع في البنك يجب على صاحبه إخراج الزكاة عنه، إذا توافرت به عدة شروط، أولها أن يبلغ النصاب، أي يكون بمقدار 85 جراما من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول "سنة هجرية كاملة"، وأن يكون فائضا عن الحاجة.

وأضاف عاشور خلال لقائه على فضائية" الناس": "في حالة ما إذا كان هذا المبلغ المودع بالبنك يدر مبلغا من المال لتوفير احتياجات الأسرة شهريا؛ فليس عليه زكاة".

وأشار إلى أن الزكاة الواجبة، تجب بمقدار ربع العشر 2.5% على كل المبلغ عن كل عام.

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