النصر السعودي يتصدر الدوري بعد خماسية الحزم

وجه سعود آل سويلم، رئيس النصر السعودي، الشكر إلى جماهير الفريق، بعد الفوز على الحزم بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، أمس الجمعة، في دوري المحترفين.



وكتب آل سويلم، عبر حسابه على "تويتر": "فوز ثمين حصده العالمي اليوم، شكرًا لجماهيرنا العريضة على دعمها ومؤازرتها لفرسان نجد".



وتابع: "لا يزال للمشوار بقية، وأنتم سندنا جماهير الشمس، ونعدكم ببذل المزيد والمزيد".



وتصدر النصر الدوري بـ15 نقطة، بعد انتصاره ، عقب مرور 5 جولات من المسابقة.