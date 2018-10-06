حنان مطاوع: يوم الدين فيلم إنساني

أكدت الفنانة حنان مطاوع أنها سعيدة للغاية بالمستوي الفني الذي ظهر به فيلم يوم الدين والذي تم ترشيحه ليمثل مصر في مسابقة الأوسكار العالمية.



وأضافت مطاوع في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الفيلم ينتمى إلى الإنسانية، ومبهج إلى درجة كبيرة، إلا أنها بكيت بعد مرور عشر دقائق، ولم نستطع أن تتمالك دموعها.



وتابعت مطاوع قائلة: "على الرغم من أن طريقة تقديم مخرج العمل لم تعتمد على القسوة فى تقديم قضيته بل مليئة بالرحمة، ولكن المواقف التي يمر بها الأبطال هي ما تحمل قسوة".