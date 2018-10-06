بدء إضافة المواليد على البطاقات التي تنتهي برقم 8 الأسبوع الجاري

تبدأ مكاتب التموين على مستوى الجمهورية الأسبوع الجاري استقبال طلبات إضافة المواليد للبطاقات التموينية التي تنتهي من جهة اليمين برقم 8.



كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أن مديريات التموين بجميع المحافظات، ستبدأ باستقبال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية بداية من أغسطس الماضي، على أن تتم الطلبات للمواليد من عام 2006 حتى 2015.



وتجري عملية إضافة المواليد موزعة على 12 أسبوعا بدءا من أغسطس الماضي، على أن يتم خلال الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر من 21/10/2018 حتى 7/11/2018 تسجيل المتخلفين عن مواعيدهم ومراجعة ما تم تسجيله.