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رياضة

رئيس الأهلي السعودي يتكفل بمكافآت فوز اللاعبين الموسم الحالي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:32 ص
ماجد النفيعي
ماجد النفيعي
نور عادل
أعلن أهلي جدة السعودي، تكفل ماجد النفيعي، رئيس النادي، بمكافآت فوز الفريق الأول لكرة القدم على مدار الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أعلن رئيس مجلس الإدارة ماجد النفيعي، عن تكفله بجميع مكافآت فوز الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي".

وتغلب الأهلي على فريق الفيصلي 2 ـ 0 أمس الجمعة، في الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، حصدها من 4 انتصارات وتعادل وحيد.

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