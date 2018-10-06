سمير فرج: صحفيون أجانب وثقوا هلع الإسرائيليين فى كتاب اسمه الزلزال

قال اللواء سمير فرج الخبير العسكرى والاستراتيجى، إن ثلاثة صحفيين من بروكسيل ببلجيكا سافروا إسرائيل يوم 6 أكتوبر 73 ليغطوا أحداث الحرب.



وأضاف "فرج" خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن الصحفيين الأجانب جمعوا أحداث الحرب فى كتاب وأسموه "الزلزال" لما رأوه من ذعر وهلع أصاب القيادة الإسرائيلية إثر ما فعلتها بهم القوات المسلحة المصرية فى حرب أكتوبر.



وأوضح "فرج" أن القوات المسلحة المصرية شاركت فى حرب أكتوبر بـ 300 ألف جندى مقاتل فى منطقة القناة، 1700 دبابة، ألفين مدرعة و400 طائرة.