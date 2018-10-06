مهندسو أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية يصفون شعورهم بعد انتهاء الحفر

قال المهندس محمد سعيد، أحد المهندسين المسئولين عن حفر أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، إن الجميع عمل فى هذا المكان من أجل مصر، والمصريين.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « مصر فى أسبوع» المذاع على قناة تن، تقديم الإعلامى أسامة سرايا، أن مجهودا كبيرا وتفكيرا بذل فى عمل هذا المشروع العملاق.



وأشار سعيد إلى أن العمل فى المشروع يكون على مدار الـ 24 ساعة، معلقا «إحنا والله كنا بنشتغل طول الأسبوع وفى الأعياد كمان».



وفى نفس السياق قال مهندس آخر إن حجم النفق وحجم الماكينات الموجودة والمستخدمة فى النفق لا توصف، موضحًا «إحنا عشنا أيام صعبة جدا».