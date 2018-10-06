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رياضة

سكولز ينتقد مدرب مانشستر يونايتد بسبب ثلاثي الهجوم

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:39 ص
صدى البلد
نور عادل
انتقد بول سكولز، نجم مانشستر يونايتد السابق، تجاهل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي للفريق، الاعتماد على ثلاثي الشياطين الحمر في التشكيلة الأساسية.

واتهم سكولز، خلال تصريحاته لشبكة "بي بي سي" البريطانية، المدرب السابق لريال مدريد وتشيلسي، بإحراج النادي، مشيرا إلى أنه يشعر بالإحباط من طريقة تعامل البرتغالي مع لاعبيه.

وقال "الأمر يتطلب من مورينيو، منح الثقة للاعبين، فحين يسمعون بشكل مستمر أنهم ليسوا جيدين بما يكفي لا يؤدون بالمستوى المطلوب، وأبرز هؤلاء راشفورد ومارسيال وسانشيز".

وأضاف: "يحتاج الثلاثي لخوض عدد أكبر من المباريات، والجماهير تطالب بإشراكهم. ولا يجب الدفع بهم في مباراة واحدة، بل 5 أو 6 أو 7 أو 8".

وتابع: "أعتقد في هذه الحالة يمكن الحكم على مستواهم، ولسوء الحظ لأن مورينيو يغير كثيرًا فهو لا يملك أي فكرة عن أفضل تشكيلة لديه".

وأردف الدولي الإنجليزي السابق، الذي يدعم استمرار البرتغالي: "مورينيو لا يعرف أفضل طريقة لعب لديه، وذلك بعد أكثر من عامين من توليه المسؤولية".

وواصل "أعتقد أن مارسيال والذي يملك إمكانات رائعة، أحد اللاعبين الذين سيرحلون لناد آخر، مالم يمنحه المدرب الثقة ويستفيد منه".

واستطرد: "الأمر ذاته يمكن أن يحدث مع راشفورد. وبالتأكيد نحن نعرف قدرات سانشيز، لأننا رأيناها من قبل".

وختم "أعتقد بمنح هؤلاء اللاعبين مجموعة من المباريات، سترى نجوما مختلفين تماما".

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