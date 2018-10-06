ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

حورية فرغلي وسيد رجب وبيومى فؤاد فى عرض طلق صناعى بـ مالمو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:37 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
حرص عدد من نجوم وصناع فيلم "طلق صناعى" على حضور عرضه الأول فى افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية فى السويد ومنهم حورية فرغلى، سيد رجب، بيومى فؤاد، مصطفى خاطر، بخلاف المنتج الفنى والمونتير وعدد من القائمين على الفيلم.

حضر العرض الذي أقيم فى سينما "بانورا" عدد كبير من الجمهور أغلبهم من أبناء الجاليات العربية والذين تفاعلوا مع الفيلم وأشادوا بمستواه الفنى الرفيع.

"طلق صناعى" سبق عرضه في برنامج "ليالٍ عربية"، الذي نظمه مهرجان دبي السينمائي الدولي، في إطار دورته الرابعة عشرة عام 2017، وهو أول تجربة إخراجية لمخرجه خالد دياب، من بطولة ماجد الكدواني، حورية فرغلي، عبدالرحمن أبو زهرة، مي كساب، بيومي فؤاد وسيد رجب.

وتدور أحداثه بعد عدّة محاولات فاشلة للحصول على تأشيرة السفر إلى الولايات المتّحدة، يقرّر زوج التمترس في السفارة الأمريكية واحتجاز رهائن لتتمكن زوجته من وضع وليدها داخل مبنى السفارة حتى يتسنّى للوليد الحصول على الجنسية الأمريكية.

ترشيحاتنا

سيلفستر ستالون: سأعود إلى القاهرة لزيارة المتاحف الأثرية

الأزهري: الصحابة نقشوا أسماءهم على الهرم عندما زاروا مصر.. فيديو

فاروق الفيشاوي يتحدى السرطان برحلة بحرية مع إلهام شاهين

الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يطالب بإلغاء التوقيع الرسمي لرئيس الزمالك

فيديو نادر.. الرئيس السادات والملك فيصل فى زيارة لخط بارليف بعد تحطيمه

لأول مرة إقامة حفل زواج داخل الكرنك بالأقصر..فيديو وصور

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

غدا.. الرئيس السيسي يلقي كلمة للأمة بمناسبة الذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر

من وراء اختفاء رئيس الانتربول الدولي؟

تعرف على الفنان السجان لأنور السادات في المعتقل.. فيديو

أسرار وكواليس استعادة آثار سيناء من إسرائيل في كتاب جديد

بكرى يستعرض قصة شهيد أنكر عن والده مكان خدمته حبا فى الوطن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

ريم أشرف تكشف تفاصيل 55 ساعة تحت الماء: محستش بخوف من الغطس ونمت 4 ساعات ولعبت شطرنج والسلم والثعبان ودومينو

ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن بانجو على معدية القنطرة.. صور

لأول مرة إقامة حفل زواج داخل الكرنك بالأقصر..فيديو وصور

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت

فيديو

مدير تعاقدات الأهلي السابق يكشف سر تقديم استقالته.. فيديو
أهالى قرية الراشدة يستغيثون: الحقونا يا ناس.. فيديو
سمير فرج: معركة المنصورة الجوية أهم المعارك عالميا
وزير الرياضة يتعهد بحل مشكلة بطل مصر في الشطرنج.. فيديو
ننشر أول فيديو لحرائق مزارع نخيل قرية الراشدة بالوادي الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟