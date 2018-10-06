حورية فرغلي وسيد رجب وبيومى فؤاد فى عرض طلق صناعى بـ مالمو

حرص عدد من نجوم وصناع فيلم "طلق صناعى" على حضور عرضه الأول فى افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية فى السويد ومنهم حورية فرغلى، سيد رجب، بيومى فؤاد، مصطفى خاطر، بخلاف المنتج الفنى والمونتير وعدد من القائمين على الفيلم.



حضر العرض الذي أقيم فى سينما "بانورا" عدد كبير من الجمهور أغلبهم من أبناء الجاليات العربية والذين تفاعلوا مع الفيلم وأشادوا بمستواه الفنى الرفيع.



"طلق صناعى" سبق عرضه في برنامج "ليالٍ عربية"، الذي نظمه مهرجان دبي السينمائي الدولي، في إطار دورته الرابعة عشرة عام 2017، وهو أول تجربة إخراجية لمخرجه خالد دياب، من بطولة ماجد الكدواني، حورية فرغلي، عبدالرحمن أبو زهرة، مي كساب، بيومي فؤاد وسيد رجب.



وتدور أحداثه بعد عدّة محاولات فاشلة للحصول على تأشيرة السفر إلى الولايات المتّحدة، يقرّر زوج التمترس في السفارة الأمريكية واحتجاز رهائن لتتمكن زوجته من وضع وليدها داخل مبنى السفارة حتى يتسنّى للوليد الحصول على الجنسية الأمريكية.