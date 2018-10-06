تاناك يسيطر على رالي بريطانيا في ظروف موحلة

بدا الإستوني أوت تاناك، على أفضل ما يرام ليحقق انتصاره الرابع على التوالي عقب تفوقه في جو ممطر وأرض موحلة في الجولة الأولى من رالي بريطانيا للسيارات، المقام في ويلز.



وتفوق سائق تويوتا، الذي يتراجع بفارق 13 نقطة فقط خلف تييري نوفيل، متصدر بطولة العالم وسائق هيونداي مع تبقي سباقين ضمن بطولة العالم بعد انتهاء رالي بريطانيا، بفارق 28.8 ثانية على السائق البلجيكي عقب 9 جولات جرت أمس الجمعة.



ووصل تاناك إلى ويلز عقب تحقيقه لانتصارات في فنلندا وألمانيا وتركيا، وهو ما دفعه لدائرة المنافسة على اللقب متفوقا على سيباستيان أوجيه، سائق فريق ام-سبورت فورد، والمدافع عن اللقب.



وقال عقب يوم من انتصاره في 5 مراحل "كان يوما جيدا حقا. بدا أننا حققنا خطوات جيدة وكنا نتسم بالتنافسية في ظل ظروف مناخية تتراجع فيها قدرتنا على السيطرة على السيارة".



واحتل الفرنسي أوجيه بطل العالم 5 مرات، والذي سينضم لسيتروين العام المقبل، المركز الخامس مبتعدا بفارق 38.2 ثانية، عن الصدارة، عقب مشكلة في صندوق التروس تسببت في دوران السيارة حول نفسها.



وغير أوجيه صندوق التروس ودواسة ناقل الحركة في وحدة الخدمات، قبل المراحل التي ستقام في وقت لاحق.