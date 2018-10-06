دهشان رئيسا لإدارة مركز شباب سمسطا في بنى سويف.. صور

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مركز شباب سمسطا بمحافظة بنى سويف، مساء الجمعة، عن فوز أحمد إبراهيم دهشان بعد حصوله على 237 صوتا رئيسا لمجلس الإدارة مقابل 219 صوتًا لمنافسه عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز.



وفاز على مقعد النائب بالتزكية أحمد حمدى أحمد، طه صادق تمام أمينا للصندوق بالتزكية وفاز 5 أعضاء بعضوية مجلس الإدارة بالانتخابات وهم، محمد سيد عبد العظيم 357 صوتا، نورا جلال عبد المولى 335 صوتا، أحمد محمد حافظ 300 صوت، أحمد شعبان 283 صوتا، محمد أبو العز 260 صوتا.



وبدأت عملية فرز الأصوات فى السابعة من مساء الجمعة برئاسة المستشار أحمد سامى وبحضور أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة بعد إغلاق صندوق الاقتراع، فى الانتخابات التي شهدها المركز لاختيار رئيس و5 أعضاء جدد لمجلس إدارة المركز بعد فوز نائب الرئيس وأمين الصندوق بالتزكية.