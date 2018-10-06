ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدير تعاقدات الأهلي السابق يكشف سر تقديم استقالته.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:39 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق في النادي الأهلي، إن سبب تقديم استقالته من مهام عمله في القلعة الحمراء بسبب التجاوزات في خروج أسرار كثيرة قبل إبرام التعاقدات مع أحد اللاعبين وهذا يتنافى مع طبيعة عمله.

وأضاف عرابي خلال تصريحاته مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج " الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أن اختراق مهامه كمدير تعاقدات في الأهلي، ومطالبته بأمور لا يجوز أن ينفذها أجبرته على التقدم باستقالته لأنه يعمل دائما بشكل احترافي ولا يجوز اختراقه.

وأشار عرابي إلى أنه، لا يريد الخوض في الحديث عن الأمور التي تم اختراقها ولا يوجد مجال للحديث في هذه الأمور حيث أنها في كيان كبير مثل الأهلي.

ترشيحاتنا

تركيا تهدد الدول والشركات الراغبة في التنقيب عن النفط شرق المتوسط

تجربة حية على تأمين زيارة ميلانيا ترامب للمنطقة الأثرية بالجيزة

تعرف على الفنان السجان لأنور السادات في المعتقل.. فيديو

قبل وصولها إلى مصر.. رحلة ميلانيا ترامب بأفريقيا في صور

فيديو نادر.. الرئيس السادات والملك فيصل فى زيارة لخط بارليف بعد تحطيمه

مقتل شخصين للخلاف على مرور توك توك بالسلام

النجوم يحقق فوزه الثاني في الدوري أمام الداخلية.. فيديو وصور

رئيس الوزراء: وزير الدفاع وجه بإرسال طائرات إطفاء للسيطرة على حريق قرية الراشدة

جبهة قانونية تستعد للدفاع عن ريم أشرف ضد جينيس في تحدي الغطس

أهالى قرية الراشدة يستغيثون: الحقونا يا ناس.. فيديو

طبيب الأهلي يكشف الموقف الكامل للمصابين قبل مواجهة الاتحاد

إصابة مواطنين فى انفجار دانة مدفع بالمنصورية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

ريم أشرف تكشف تفاصيل 55 ساعة تحت الماء: محستش بخوف من الغطس ونمت 4 ساعات ولعبت شطرنج والسلم والثعبان ودومينو

ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن بانجو على معدية القنطرة.. صور

لأول مرة إقامة حفل زواج داخل الكرنك بالأقصر..فيديو وصور

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت

فيديو

مدير تعاقدات الأهلي السابق يكشف سر تقديم استقالته.. فيديو
أهالى قرية الراشدة يستغيثون: الحقونا يا ناس.. فيديو
سمير فرج: معركة المنصورة الجوية أهم المعارك عالميا
وزير الرياضة يتعهد بحل مشكلة بطل مصر في الشطرنج.. فيديو
ننشر أول فيديو لحرائق مزارع نخيل قرية الراشدة بالوادي الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟