مدير تعاقدات الأهلي السابق يكشف سر تقديم استقالته.. فيديو

قال هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق في النادي الأهلي، إن سبب تقديم استقالته من مهام عمله في القلعة الحمراء بسبب التجاوزات في خروج أسرار كثيرة قبل إبرام التعاقدات مع أحد اللاعبين وهذا يتنافى مع طبيعة عمله.



وأضاف عرابي خلال تصريحاته مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج " الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أن اختراق مهامه كمدير تعاقدات في الأهلي، ومطالبته بأمور لا يجوز أن ينفذها أجبرته على التقدم باستقالته لأنه يعمل دائما بشكل احترافي ولا يجوز اختراقه.



وأشار عرابي إلى أنه، لا يريد الخوض في الحديث عن الأمور التي تم اختراقها ولا يوجد مجال للحديث في هذه الأمور حيث أنها في كيان كبير مثل الأهلي.