أهالى قرية الراشدة يستغيثون: الحقونا يا ناس.. فيديو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يرصد لقطات حية لحريق قرية الراشدة بالوادي الجديد.



واستغاث أهالي القرية، خلال الفيديو، قائلين: "الحقونا يا ناس، النار دخلت بيوتنا وبتطير فوق البلد، اعملوا شير ووصلوا الفيديو لأعلى مستوى، الحقونا البلد بتضيع".



ودفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بـ9 سيارات فنطاس مياه، و7 سيارات إطفاء، من مركزي الداخلة وبلاط الوحدة لإخماد الحريق والذي يزداد بشكل ملحوظ شمال موقع المناطق السكنية والبيوت الريفية بالمنطقة.



وتسبب حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة بالوادي الجديد، منذ قليل، في احتراق وتفحم أكثر من 20 فدان زراعات أشجار ونخيل في 3 مناطق بالقرية دون خسائر بشرية حتى الآن.



وتبين اندلاع حريق هائل فى إحدى مزارع النخيل التابعة لقرية الراشدة بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإطفاء التى تكافح اشتعال النيران وتزايدها بسبب سرعة الرياح وجار تحرير محضر بالواقعة وحصر الخسائر الناتجة عن الحريق.





