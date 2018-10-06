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مهندس: أنفاق قناة السويس مؤمنة 100%.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:55 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال المهندس أحمد سعد، أحد المهندسين المسئولين عن حفر أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، إن النفق مؤمن 100% فى حالة حدوث حريق أو أى مشكلة، موضحا أن هناك هويات تقوم بطرد الهواء وتغييره بشكل مستمر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر فى أسبوع» المذاع على قناة تن، تقديم الإعلامى أسامة سرايا، أن السرعة القصوى التى تسير فى النفق 60 كيلو، مؤكدا أن السائق لا يستغرق سوى 5 دقائق أو 10 دقائق فقط.

وأشار إلى أن المرور من النفق يخرج على مدينة الإسماعيلية الجديدة وكشف أن الهدف من النفق هو تغذية وسط سيناء.

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