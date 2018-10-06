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رياضة

هيثم عرابي: تعاقد أحمد حجازي مع المارد الأحمر مجانًا.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:23 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق في النادي الأهلي، إن أحمد حجازي هو الصفقة الأهم في حياته وأمر احترافه يعد فخرا كبيرا له ومثالا مميزا في سيرته الذاتية.

وأضاف عرابي خلال تصريحاته مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج "الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أن أحمد حجازي أتم صفقته مع الأهلي "ببلاش" ولم يتم دفع فيه أي أموال.

وأشار مدير تعاقدات الأهلي السابق إلى أن حجازي كان مكسبا كبيرا للأهلي طوال فترة تواجده معه، وأيضا فخرا كبيرا للعرب طوال فترة احترافه، مؤكدا أن حجازي أفاد الأهلي في الملعب وأفاده ماديا.

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