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فنان أردني يهنئ المصريين بنصر أكتوبر.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:11 ص
صدى البلد
البهى عمرو
هنأ الفنان الأردنى عمر عبد اللات، جميع المصريين، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وحرب العزة والكرامة للشعب المصري والعربي.

وأضاف الفنان الأردنى خلال مقطع صوتى عرض ببرنامج « مساء دى ان سي» المذاع على قناة دى ام سي، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن هذا الانتصار العظيم له قيمة كبيرة فى نفوس الشعب المصرى.

وتابع «كل عام ومصر شعبا وقيادة بألف خير بالنصر العظيم».

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