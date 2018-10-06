ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الري تعلن تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه وتطلق دعوة للدول بثلاث لغات.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:10 ص
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
قال الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري وجه الدعوة لجميع دول العالم للمشاركة في أسبوع القاهرة الأول للمياه، لرفع الوعي عن القضايا والتحديات المائية التي تواجهها مصر الفترة الحالية، والعالم أجمع، فضلا عن مشكلات الندرة المائية.

وأضاف خفاجي في تصريحات له أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى تشارك الخبرات مع الخبراء والمتخصصين في مجال الموارد المائية والري، ووضع حلول تشاركية عالمية للتحديات المائية، مشيرا إلى أن هناك 5 مواضيع رئيسية على رأس أسبوع القاهرة للمياه، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 15 من الشهر الجاري، تحت شعار الحفاظ على المياه من أجل التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت فيديو دعائيا للمؤتمر "برومو" بثلاث لغات مختلفة، عربية وإنجليزية وفرنسية، كدعوة للعالم أجمع للمشاركة في المؤتمر.

وأشار إلى أن مواضيع أسبوع القاهرة للمياه تتضمن مشكلة التغيرات المناخية وتأثيرها الضارة على الدلتاوات، بجانب بحث الابتكارات والاختراعات في مجال المياه ودعم البيئة، من خلال جلسات حوارية وعرض أفكار، مضيفا أن المتحدثين خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه هم وزراء وممثلين منظمات عالمية عديدة، عربية ودولية.

وأكد المتحدث باسم وزراة الري أن المؤتمر يعد عرسا دوليا بمشاركة أكثر من 100 دولة من حول العالم، إضافة لأكثر من 70 وزيرا متخصصا في مجال البيئة أو الري أو الطاقة، مشيرا إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري خلال مشاركته في أسبوع المياه بالسويد، وجه الدعوة لجميع الدول المشاركة والمنظمات الموجودة، فضلا عن دعوة كافة المعنيين بمجال المياه سواء أفراد أو منظمات.

وأوضح أن مصر ودول شمال أفريقيا تعاني من آثار التغيرات المناخية، ويجب وضع المجتمع الدولي أمام الأثار والأضرار التي تواجه هذه الدول للمشاركة في وضع حلول بما لديها من برامج ودراسات متقدمة للحماية من هذه الأضرار، أو دعم مادي إذا تطلب الأمر.

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية تكشف عن 5 أعمال بها يبر الابن والديه في القبر

قبل وصولها إلى مصر.. رحلة ميلانيا ترامب بأفريقيا في صور

إصابة 4 أشخاص بالاختناق في حريق بـ7 منازل بالبداري بينهم رئيس المدينة

بسبب التاج.. سحب اللقب من ملكة جمال الموضة وتتويج الوصيفة بدلا منها

ارتفاع عدد مصابي حريق الراشدة بالوادي الجديد إلى 29 حالة.. شاهد

محافظ الوادى الجديد: الرئيس السيسي يتابع حريق الراشدة و4 طائرات تشارك فى الإطفاء.. فيديو

قرقاش: حوار محمد بن سلمان مع وكالة بلومبرج تمّيز بالصراحة والوضوح

تونس تمدد حالة الطوارئ حتى نوفمبر

إصابة 12 شخصا بالاختناق فى حريق الراشدة بالوادى الجديد .. فيديو

صحة الوادي الجديد تكشف عدد المصابين في حريق الراشدة.. فيديو

إخلاء جميع المنازل المواجهة لحريق الراشدة بالوادى الجديد.. فيديو

أمين عام الآثار يحيل مفتش الكرنك للتحقيق بسبب عقد قران.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

ريم أشرف تكشف تفاصيل 55 ساعة تحت الماء: محستش بخوف من الغطس ونمت 4 ساعات ولعبت شطرنج والسلم والثعبان ودومينو

ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن بانجو على معدية القنطرة.. صور

لأول مرة إقامة حفل زواج داخل الكرنك بالأقصر..فيديو وصور

فيديو

عرابي: اختلفت مع محمود طاهر بسبب طريقة اختيار المدير الفني للأهلي
عرابي: انتهاء عقود اللاعبين الأجانب بالأهلي يشكل خطورة.. فيديو
سمير فرج: صحفيون أجانب وثقوا هلع الإسرائيليين فى كتاب اسمه الزلزال
نادر شوقي: 500 ألف جنيه قيمة عمولة انتقال أحمد علي للجونة.. فيديو
ارتفاع عدد مصابي حريق الراشدة بالوادي الجديد إلى 29 حالة.. شاهد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟