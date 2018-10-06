الري تعلن تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه وتطلق دعوة للدول بثلاث لغات.. فيديو

قال الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري وجه الدعوة لجميع دول العالم للمشاركة في أسبوع القاهرة الأول للمياه، لرفع الوعي عن القضايا والتحديات المائية التي تواجهها مصر الفترة الحالية، والعالم أجمع، فضلا عن مشكلات الندرة المائية.



وأضاف خفاجي في تصريحات له أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى تشارك الخبرات مع الخبراء والمتخصصين في مجال الموارد المائية والري، ووضع حلول تشاركية عالمية للتحديات المائية، مشيرا إلى أن هناك 5 مواضيع رئيسية على رأس أسبوع القاهرة للمياه، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 15 من الشهر الجاري، تحت شعار الحفاظ على المياه من أجل التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت فيديو دعائيا للمؤتمر "برومو" بثلاث لغات مختلفة، عربية وإنجليزية وفرنسية، كدعوة للعالم أجمع للمشاركة في المؤتمر.



وأشار إلى أن مواضيع أسبوع القاهرة للمياه تتضمن مشكلة التغيرات المناخية وتأثيرها الضارة على الدلتاوات، بجانب بحث الابتكارات والاختراعات في مجال المياه ودعم البيئة، من خلال جلسات حوارية وعرض أفكار، مضيفا أن المتحدثين خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه هم وزراء وممثلين منظمات عالمية عديدة، عربية ودولية.



وأكد المتحدث باسم وزراة الري أن المؤتمر يعد عرسا دوليا بمشاركة أكثر من 100 دولة من حول العالم، إضافة لأكثر من 70 وزيرا متخصصا في مجال البيئة أو الري أو الطاقة، مشيرا إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري خلال مشاركته في أسبوع المياه بالسويد، وجه الدعوة لجميع الدول المشاركة والمنظمات الموجودة، فضلا عن دعوة كافة المعنيين بمجال المياه سواء أفراد أو منظمات.



وأوضح أن مصر ودول شمال أفريقيا تعاني من آثار التغيرات المناخية، ويجب وضع المجتمع الدولي أمام الأثار والأضرار التي تواجه هذه الدول للمشاركة في وضع حلول بما لديها من برامج ودراسات متقدمة للحماية من هذه الأضرار، أو دعم مادي إذا تطلب الأمر.