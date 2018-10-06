الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

اكتظت شوارع مدينة مالمو في جنوب السويد بالكثير من اللافتات للدعاية إلى الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية، والذي انطلق مساء أمس الجمعة وسط تمثيل ملكى، فى وجود وفد إعلامى كبير سواء من العرب أو الأجانب.





وقد أقيم عقب حفل العشاء الذى أقيم فى البلدية عرض فيلم المخرج خالد دياب "طلق صناعى" هو من بطولة حورية فرغلى وماجد الكدوانى ومصطفى خاطر وسيد رجب ومحمد فراج وبيومى فؤاد ومى كساب وعبدالرحمن أبو زهرة.



