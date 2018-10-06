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فن

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
مالمو - محمد نبيـل
اكتظت شوارع مدينة مالمو في جنوب السويد بالكثير من اللافتات للدعاية إلى الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية، والذي انطلق مساء أمس الجمعة وسط تمثيل ملكى، فى وجود وفد إعلامى كبير سواء من العرب أو الأجانب.

وقد أقيم عقب حفل العشاء الذى أقيم فى البلدية عرض فيلم المخرج خالد دياب "طلق صناعى" هو من بطولة حورية فرغلى وماجد الكدوانى ومصطفى خاطر وسيد رجب ومحمد فراج وبيومى فؤاد ومى كساب وعبدالرحمن أبو زهرة.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول زوجين يسعيان للحصول على تأشيرة السفر إلى أمريكا، وخلال الأحداث يكتشف الزوج عن أن زوجته الحامل أخذت حبوبًا لتسريع عملية الولادة لتلد على أرض أمريكية، ويحصل ابنه على الجنسية.
الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور
الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور
الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور
الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

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