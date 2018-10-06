إبريل 2019.. موعد أول عملية زراعة نخاع

اختتمت مساء أمس الجمعة فعاليات المؤتمر الدولى الثامن لمركز الأورام بجامعة المنصورة والذى عقد خلال الفترة من 4-6 أكتوبر تحت عنوان " الوصول لأفضل الطرق لعلاج الأورام فى مصر والدول النامية بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، الدكتور وفاء البهائى وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام والدكتور سامح شمعة المشرف على فريق وحدة زرع النخاع، الدكتور أحمد منصور رئيس وحدة أورام الأطفال، مديرى المركز السابقين ورؤساء الأقسام وعدد من أساتذة جراحة وطب الأورام بمراكز الأورام بمختلف محافظات الجمهورية.



وقدم الدكتور محمد حجازى الشكر لجمع الأطباء والعاملين بمركز الأورام لما بذلوه من جهد فى سبيل تحقيق شفاء مرضى السرطان وزرع الأمل لدى المرضى لحين شفائهم أن هناك حلما تحقق بتطوير الدور السابع لطب أورام الأطفال بفضل جهود فريق فات يونايتد ونحلم اليوم بتحقيق حلم الدور الحادى عشر لوحدة زرع النخاع والتى ستكون أمل جديد للمرضى.



وأشار الدكتور سامح شمعة إلى أن المنظومة الطبية لن تستطيع وحدها تقديم كامل الخدمة الطبية للمريض بدون مساعدة المجتمع المدنى ووحدة زرع النخاع هى وحدة أمل جديد لمرض الأورام وبالأخص أمراض الدم وستكون أمل جديد للشفاء بعد اليأس وتضم 8 وحدات منهم 5 كبسولات ويتم حاليا تدريب طواقم الأطباء والتمريض داخل مصر وخارجها على أحدث طرق زراعة النخاع لتحقيق أعلى نسبة شفاء معلنا أن أول عملية زراعة نخاع ستتم فى أول أبريل عام 2019 لتحقيق الشفاء لمرض محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا.



وأكد الدكتور إيهاب عباس ممثل فريق فات يونايتد أن الفريق حقق حلم تطوير الدور السابع لأورام الأطفال اعمالا بمبدأ المشاركة والمسئولية الاجتماعية وأن الفريق سيعمل دائما على مساعدة المرضى من شتى محافظات الجمهورية.



وشدد الدكتور السعيد عبد الهادى أن مركز الأورام هو أمل لكل مصر والمركز به كوكبة من شباب الأطباء وسيكونون إضافة كبيرة للمنظومة الطبية داخل جامعة المنصورة لتقليل أعداد المرضى وتحقيق أعلى نسبة شفاء لمرضى الأورام، مشيرا إلى أن مركز الأورام بالجامعة هو المركز الوحيد الذى ليس لديه قوائم انتظار للمرضى ويستقبل 1000 مريض يوميا ويعد المركز رقم 2 بعد المركز القومى للأورام ويقدم كافة خدماته الطبية وقريبا سيقدم خدمة زرع النخاع لزرع أمل جديد لشفاء المرضى.



ونوه الدكتور أشرف سويلم أن التطور فى شتى المجالات يتم من خلال البحث العلمى وتعمل إدارة الجامعة جاهدة لكى تتبوأ مكانة مرموقة محليا وعالميا وأن يستمر التفوق الطبى فهو أحد مخرجات البحث العلمى والتى تخدم البيئة والمجتمع المحيط وهو ما يضع الجامعة فى مقدمة التصنيفات العالمية.



ومن جانبه أكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن جامعة المنصورة دائما بها حاجة حلوة وأن ما تم إنجازه فى مركز الأورام يدل أن مصر فيها حاجة حلوة بشبابها المخلصين لبناء مصر وعلاج المرضى.



كما وجه الشكر لفريق فات يونايتد على جهدهم وما قدموه من دعم فى سبيل تطور خدمات مركز الأورام، مشيرا إلى أن جامعة المنصورة بهه تفوق فى كافة الكليات وبالأخص فى كلية الطب ولقد تفوق طلاب كلية الطب على أقرنائهم من كليات الطب الأخرى مما يدل على تميز التعليم الطبى داخل منظومة التعليم بجامعة المنصورة.



ولقد أظهر التصنيف الأخير للتايمز لتصنيف الجامعات لعام 2019 أن جامعة المنصورة أول جامعة على مستوى الجامعات المصرية متفوقة على 19 جامعة مصرية مما يدل أن هناك منظومة بحث علمى ونشر دولى متميز للباحثين والعلماء .

