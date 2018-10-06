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صابرين توجه رسالة للمصريين فى انتصار أكتوبر.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:12 ص
صدى البلد
البهى عمرو
هنأت الفنانة صابرين، الوطن العربي وجميع المصريين، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وحرب العزة والكرامة للشعب المصري والعربي.

وأضافت الفنانة خلال مقطع صوتى عرض ببرنامج « مساء دى ان سي» المذاع على قناة دى ام سي، تقديم الإعلامي أسامة كمال، إحنا دايما رافعين راسنا فوق ومنتصرين، ومحققين نجاحات كبيرة فى كافة المجالات.

وتابعت «بتمنى أن ربنا ينصر المصريين دايما ويكون هناك إرادة والعزيمة لتحقيق الأفضل، وإن شاء الله السنوات القادمة فى خير وبركة، وطالبت من المصريين بالتفاؤل وقالت تفائلوا بالخير تجدوه».

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