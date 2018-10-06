بعد فوز نادية وموكويجي بنوبل للسلام.. أهم 20 شخصية حصلت على الجائزة

أعلنت اللجنة النرويجية المانحة لجائزة نوبل للسلام، فوز الطبيب الكونجولي دينيس موكويجي، والناشطة الإيزيدية نادية مراد، بجائزة نوبل للسلام لعام 2018، لجهودهما في إنهاء استخدام العنف الجسدي كسلاح في الحرب والنزاعات المسلحة، حيث قالت لجنة نوبل النرويجية، إن دينيس موكويغجي ونادية مراد "لهما إسهاما حاسما في تركيز الانتباه على جرائم الحرب من هذا النوع ومكافحتها".



وتقدر جائزة 2018 بتسعة ملايين كرونة سويدية ما يعادل 1.01 مليون دولار، لكن من هي نادية مراد العراقية التي فازت بالجائزة؟



تعد نادية مراد البالغة من العمر 25 عاما ناشطة حقوقية نجت من الاستعباد الجنسي على يد تنظيم داعش في العراق، وتمكنت بعد أشهر لا تجاوز الأربعة، الفرار واختارت الحديث عن تجاربها.



واختارتها الأمم المتحدة أول سفيرة للنوايا الحسنة لكرامة الناجيات من الاتجار بالبشر، وهي في سن الثالثة والعشرين.



أما عن موكويجي، فهو طبيب أمراض نساء يعالج ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويدير مستشفى بانزي في مدينة بوكافو بشرق البلاد، ويستقبل المستشفى الذي افتتح في 1999 آلاف النساء كل عام، تستدعي حالة الكثيرات منهن التدخل الجراحي بسبب العنف الجنسي، وحاول مسلحون قتل موكويجي في 2012، وأجبروه على مغادرة البلاد مؤقتا.



وباستعراض الحاصلين على نوبل للسلام، نستعرض أهم الشخصيات التي حصلت على نوبل للسلام خلال الأعوام الماضية.



1- 2015 .. ذهبت الجائزة الدولية للرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي وهم أربعة منظمات، وذلك لمساهمتهم في بناء دولة ديمقراطية تعددية بعد ثورة 2011.



2- 2013.. وكانت الجائزة من نصيب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.



3- 2012.. وحصل عليها الإتحاد الأوروبي.



4- 2009.. وحصل عليها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.



5- 2008.. ونالها مارتي أهتيسآري، وهو الرئيس الفنلندي العاشر (1994–2000)، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لعملية تحديد وضع كوسوفو المستقبلي، ونال الجائزة لمجهوداته على مدى عقود لحل النزاعات الدولية.



6- 2007.. وكانت من نصيب السياسي الأمريكي ألبرت أرنولد آل جور الابن، هو نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد الرئيس بيل كلينتون. و أسس عددًا من المنظمات غير الربحية منها التحالف لحماية المناخ وحاز جائزة نوبل للسلام لنشاطه في مجال تغير المناخ.



7- 2006.. وذهبت الجائزة للبروفيسور محمد يونس أستاذ الاقتصاد من بنجلاديش، وذلك لتجربته الفريدة في إنشاء بنك جرامين لخدمة الفقراء.



8- 2003.. ونالتها شيرين عبادي، وهي محامية إيرانية وقَاضِية ومُدافِعة عن حقوق الإنسان، وُلدت في همدان لأبٍ أستَاذ في القانون التجاري، وهِي مُؤسِّسة مَركَز الدِّفاع عن حُقوقِ الإنسَانِ في إيرَانَ.



9- 2002.. وحصل عليها جيمس إيرل جيمي كارتر الابن، وهو الرئيس الأـمريكي التاسع والثلاثين للولايات بين عامي 1977 إلى 1981.



10- 2001.. وحصل عليها الدبلوماسي الغاني كوفي أنان، وهو الأمين الأسبق للأمم المتحدة.



11- 1997.. استحقتها جودي ويليامز وهي ناشطة سياسية وحقوقية أمريكية، تعرف في العالم بسبب دورها في تأسيسها للحملة الدولية لمنع الألغام الأرضية.



12- 1995.. كانت الجائزة جديرة ب"جوزيف روتبلت" وهو فيزيائي بريطاني ولد في 4 نوفمبر 1908 في وارسو وتوفي في 31 أغسطس 2005، و يعتبر جوزيف الفيزيائي الوحيد الذي غادر مشروع مانهاتن قبل تدمير مدينة هيروشيما في عام 1945.



13- 1994.. نالها الثلاثة، الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ومعه رئيسي وزراء إسرائيل إسحاق رابين و شمعون بيريز.



14- 1993.. ونالها المناضل والرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، ونالها أيضًا فريدريك ويليام دى كليرك وهو سياسي ومحامي جنوب أفريقي.



15- 1991.. ونالتها أون سان سو تشي زعيمة ميانمار الحالية (بورما سابقا).



16- 1990.. ونالها ميخائيل جورباتشوف، الذي شغل منصب رئيس الدولة في الاتحاد السوفييتي السابق بين عامي 1988 و1991، و شارك الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان في إنهاء الحرب الباردة.



17- 1989.. وكانت الجائزة العالمية من نصيب تينزن جياتسو الدالاي لاما لمساهماته في ترويج مبادئ الحرية في التبت المحتلة من قبل الصين.



18- 1979.. وحصلت عليها الأم تريزا ، وهي راهبة ألبانية-هندية.



19- 1978.. واستحق الجائزة عن جدارة الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام ودوره المشهود في إقرار السلام في المنطقة، وكان معه مناحيم بيجِن رئيس الوزراء الإسرائيلي.



20- 1964.. وحصل عليها مارتن لوثر كينج، والذي تم اغتياله في 4 أبريل 1968، وكان زعيمًا أمريكيًّا من أصول إفريقية، وناشط سياسي إنساني، من المطالبين بإنهاء التمييز العنصري ضد السّود في عام 1964.



وأما أول من حصل على جائزة نوبل للسلام فكان هنري دونانت سنة 1901، وهو رجل أعمال سويسري وناشط اجتماعي، والذي كان له دور في إرساء معاهدة جنيف سنة 1864.