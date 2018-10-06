نادر شوقي: 500 ألف جنيه قيمة عمولة انتقال أحمد علي للجونة.. فيديو

قال نادر شوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الجونة، إن جميع لاعبي الفريق جاءوا بدون وكلاء لاعبين، بخلاف اللاعب أحمد علي الذي كلفه 500 ألف جنيه سمسرة انتقاله.



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، خلال برنامج "الماتش"، على قناة صدى البلد، أنه يستحيل منع وكلاء اللاعبين، لأن كرة القدم صناعة والوكلاء جزء مهم من عالم كرة القدم.



وأشار، المشرف العام على الكرة بنادي الجونة، إلى أن الوكلاء يختارون بإرادتهم الدخول في عمليات "Dirty Games" أو رفضها كما يحلو لهم.