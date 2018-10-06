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فن

قبلاوى: مهرجان السينما العربية أصبح من معالم مدينة مالمو بالسويد

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:59 ص
صدى البلد
مالمو - محمد نبيـل
أكد المخرج محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية خلال كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة، المهرجان أصبح واحدا من بين أقوى المهرجانات الأكثر تأثيرا في شمال أوروبا، مشيدا بالجهد المبذول من أجل إنجاحه عاما تلو الآخر.

وقال إن الدورة الحالية تضم مجموعة من خيرة إنتاجات السينما العربية، وأنه يتطلع لأن تنال إعجاب ضيوف المهرجان، مشيرا إلي أن المهرجان هو الوحيد في المنطقة الذي يقدم الثقافة العربية ويجمع كل المهتمين بالسينما العربية، مؤكدا أنه سوق المهرجان ساعد علي دعم السينما في مجالي الإنتاج والتوزيع.

واختتم قبلاوي كلمته والتى قالها فى حضور وفد مصرى كبير إن المهرجان أصبح جزءا أساسيا من معالم مدينة مالمو حيث أنه يحمل اسمها ويكبر به.

المهرجان يحوى منصة فريدة من نوعها، تهدف إلى إنشاء مركز حيوي للاندماج بين السينما العربية والسينما في دول الشمال الأوروبى، ويُعد الهدف المركزي من السوق هو السعي لحث التعاون والإنتاج المشترك بين بلدان الشمال الأوروبي والعالم العربي، فضلًا عن توسيع دائرة التوزيع، ويوفر السوق فرصة اللقاء بين أصحاب المشاريع والجهات الداعمة للإنتاج من كل أنحاء العالم العربي بلدان الشمال الأوروبي.

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