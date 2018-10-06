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مرأة

احترس.. اللحوم المصنعة وفشار الميكرويف والجبن المجهزة تدمر المخ

السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:03 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يقع الكثير من الأشخاص فى خطأ كبير وهو الإقبال على بعض الأطعمة التى تدمر المخ، كشف موقع " Stethnews" عن أخطر الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تريد حماية دماغك من فقدان الذاكرة.

أنواع الجبن المجهزة
وتشمل الجبن الأمريكي والموزاريلا وغيرها، فهي ليست صديقة للدماغ لأنها تبني البروتينات في الجسم ، والتي يمكن أن تزيد من خطر فقدان الذاكرة ومرض الزهايمر.

البيرة
فقد حان الوقت للحد من استهلاك البيرة لمنع فقدان الذاكرة في المستقبل فمعظم أنواع البيرة المتوفرة اليوم تحتوي على نترات (nitrites) ، مما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

فشار الميكرويف
يعد فشار الميكرويف الذى تتناوله أثناء مشاهدة الأفلام في المنزل أو في السينما محرضا على فقدان الذاكرة لأنه يحتوي على ثنائي الأسيتيل ، وهو مادة كيميائية تنتج لويحات أميلويد ويسمح لها بالبقاء في الدماغ. تراكم اللويحات المذكورة يمكن أن يسبب لك مرض الزهايمر.

اللحوم المصنعة
بشكل عام أي طعام معالج سيئ بالنسبة للصحة، بما في ذلك اللحوم المصنعة. قد يتذوق الديك الرومي المدخن ولحم الخنزير المذاق الجيد، ولكنك لن تحب ما يمكن أن تفعله لعقلك. النتروزامين هي من بين المكونات في اللحوم المصنعة، والتي يمكن أن تسبب الكبد لتوليد الدهون التي تسمم الدماغ.

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