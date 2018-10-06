ننشر توصيات اجتماع إدارة صحة البيئة لمراقبي الإدارات الصحية بالشرقية

عقدت إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتور محمد فرج محمد مدير إدارة صحة البيئة، وبإشراف الدكتور أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية، بناءً على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اجتماعها الشهري بمراقبي أول صحة البيئة بالإدارات الصحية، لمناقشة توصيات اجتماع الإدارة.



وأوصي الاجتماع بالتنبيه على مفتشى صحة البيئة بالإدارة والمراقبين الصحيين بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، بضرورة المرور على محطات المياه من قبل مفتشى صحة البيئة بالإدارة وتغطية المرور على المحطات فى خلال 3 أشهر، وذلك فى حالة الإدارات الصحية التى فى نطاقها عدد كبير من المحطات، على أن يتم ارسال السلبيات الى ادارة صحة البيئة بالمديرية شهريًا عن طريق السركى.



كما أوصى الاجتماع، أن متابعة الإجراء التصحيحى لعينات المياه غير المطابقة مسئولية مراقب الإدارة على أن يتم إعادة العينات غير المطابقة فى خلال 48 ساعة من وقت العلم بالنتيجة، ومخاطبة قطاع المياه بعمل غسيل وتطهير للشبكات، ويتم المخاطبة عن طريق تسليم خطاب يدوى إلى قطاع المياه فور العلم بالنتيجة، وذلك لسرعة اعادة العينات فى الوقت المحدد سواء تم عمل غسيل وتطهير للشبكات أم لا.



ونبه أحمد حسن الديدامونى مراقب أول صحة البيئة بمديرية الصحة، على مراقبي الإدارات بضرورة إرسال نتائج عينات المياه أول بأول إلى مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومتابعة تسجلها بالدفاتر من قبل المراقبين الصحيين بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، والمرور على أعمال صحة البيئة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية من قبل مفتشى صحة البيئة بالإدارة ويتم إرسال السلبيات إلى إدارة صحة البيئة بالمديرية شهريًا عن طريق السركى وفى حالة عدم ارسالها يعتبر لم يتم المرور من قبل مفتش الادارة.



وشدد الدكتور محمد فرج مدير إدارة صحة البيئة، على ضرورة الالتزام ببيان الطرود ( بكتريولوجى - كيماوى- معادن ثقيلة –مبيدات) وإرسالها شهريًا وربع سنوى ونصف سنوى، والالتزام بجميع البيانات الموجودة بالكشف من (سبب عدم المطابقة – تاريخ اعادة العينة)، وعدم الاقتصار على تحويل المقصرين فى أخذ عينات المياه للشئون القانونية، وتكليف الوحدات الصحية القريبة بأخذ عينات مياه مماثلة لحالة المياه بشبكات التوزيع، وفى حالة تعزر ذلك تقوم الإدارة باتخاذ اللازم نحو أخذ عينات المياه.



وأضاف، بالنسبة لأخذ عينات مياه من طرود الآبار الجوفية والتى تستعمل منظومة كلور بدائية (جركن) يتم رفع الخرطوم من ماسورة الغز قبل أخذ العينة، والالتزام بمحضر الغسيل والتطهير الخاص بالوزارة وتحرى الدقة فى تسجيل جميع البيانات الموجودة بالمحضر وعدم التعديل نهائيًا بأى طريقة فى المحضر، والتوزيع الجغرافى للعينات وعدم اخذ عينة مرتين من نفس المكان خلال الشهر إلا فى حالة ورودها غير مطابقة فقط، وتوزيع الاعمال الدفترية بالإدارة (سجلات صحة البيئة) على جميع مفتشى صحة البيئة بالإدارة مع تحديد المسئولية، والالتزام الشديد بسجلات صحة البيئة نسخة الوزارة وعدم وجود اى سجلات بكشاكيل.



كما تم التنبيه على ضرورة فصل سجل قيد العينات الخاصة بالطرود عن سجل العينات الخاص بالشبكات، ويتم توزيع سجل الطرود على 3 أجزاء (طبقا للقرار 458 لعام 2007 - معادن ثقيلة - مبيدات )، وتدريب المراقبين الصحيين بمكاتب الصحة والوحدات الصحية على جميع أعمال صحة البيئة من قبل مفتشى الإدارة، والالتزام بسجل حصر والمرور على الخزانات ( سواء تستخدم لمياه الشرب او لا تستخدم ) ويتم حصر كل خزان فى صفحة مع استيفاء جميع بيانات السجل، وفى حالة عدم استخدام الخزان لمياه الشرب يجب التأكد من فصلة عن شبكة المكان نهائيا بما فيها دورات المياه، وفى حالة استخدام الخزان لمياه الشرب يجب ان يكون خاضع للإشراف الصحى من غسيل وتطهير مرة كل شهر فى الصيف ومرة كل ثلاثة شهور فى الشتاء، والتأكد من عدم وجود اى مصدر مياه جوفى بجميع المصالح الحكومية لأى غرض كان ويتم مخاطبة الجهات المعنية بأزالة المصدر الجوفى.



وأوصي الاجتماع، أنه فى حالة عدم التزام المراقب الصحى بالمستهدف المطلوب من عينات المياه سواء للشبكات أو للطرود يتم كتابة اسم المراقب الصحى المسئول فى الكشف الشهرى أمام الوحدة المكلف بها، وتوحيد أورنيك أخذ العينات والالتزام بالاورنيك المرسل من قبل إدارة صحة البيئة، ويتم كتابة الطريقة الصحيحة لأخذ عينات المياه ويتم لصقها فى اول صفحة بجميع سجلات المياه وهذا للأهمية.



كما أوصي الاجتماع، أنه فى حالة التسجيل بمحضر الغسيل للشبكات وليس التطهير يتم تدوين الآتى بالمحضر "لا يتم إضافة أى كلور إضافي لغسيل الشبكات، يتم تسجيل أسماء المحابس وقراءة الكلور قبل وبعد الغسيل، المحابس (تكفى أو لا تكفى) (سليمة – غير سليمة)، المياه اثناء الغسيل (شديدة – ضعيفة)، ويتم تسجيل سبب عدم المطابقة فى الخطاب المرسل إلى قطاع المياه بخصوص عمل غسيل وتطهير للشبكات فى حالة ورود نتائج عينات غير مطابقة ويتم تسليم الخطاب يدوي، والاحتفاظ بتقارير المرور على الوحدات ومكاتب الصحة بمعرفة مفتشى الإدارات طبقا لخطة المرور الموضوعة شهريًا وسوف يتم مراجعة الخطة بتقارير المرور، وفى حالة وجود عجز فى الزجاجات الخاصة بعينات المياه يتم كتابة مذكرة للدكتور مدير الإدارة لتوفيرها، وتوفير سيارة مرة واحدة فى الأسبوع من أجل إرسال عينات المياه للمعمل المشترك بالزقازيق.

