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أخبار البلد

الصحة: 21 مصابا باختناقات في حريق الراشدة بالوادي الجديد.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:20 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر
أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن حريق قرية الرشدة بالوادي الجديد، أسفر عن 21 مصابا حتي الآن عبارة عن اختناقات خرجوا جميعا بعد تقديم الإسعافات الأولية.

وأضاف مجاهد، في تصريحات خاصة لـ«صدي البلد»، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت علي الفور الدكتورة سيدة مشرف وكيلة الصحة بالمحافظة بالتواجد في مكان الحريق، لمتابعة الحالات وتقديم الرعاية الصحية لهم علي الفور، كما وجهت فريق الانتشار السريع من أطباء وسيارات إسعاف بالتواجد بمكان الحريق وتواجد 20 سيارة إسعاف منها 10 بموقع الحريق و10 على قائمة الاستعداد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن جميع الحالات عبارة عن اختناقات تم إسعاف البعض في مكان الحريق والبعض الآخر بالوحدة الصحية بالرشدة، وحالات تم تحويلها لمستشفى الداخلة المركزي، موضحًا إن الوزيرة تتابع الحادث أولا بأول مع وكيلة الوزارة.


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