نادي المنيا يحيِي الذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر بالأغاني الوطنية

نظم نادي المنيا الرياضي بالتعاون مع قصر الثقافة، الجمعة، حفلا غنائيا لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي أُقيمت بمقر النادي الرئيسي.



تضمن الحفل أغاني وموسيقي وطنية قدمها فريق تخت قصر ثقافة المنيا لأعضاء الجمعية العمومية لغرز روح الانتماء، وإحياءً للذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر.



وأكدت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا، أن للنادي دورا قويا وساميا في غرس روح الانتماء فى أبنائه، والتى تنجح في نشرها الموسيقي والأغاني الوطنية، وذلك ما سعت له الإدارة لرفع وعى أبناء النادي بأمجاد آبائهم وأجدادهم.