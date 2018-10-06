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محافظات

رفع درجة الاستعداد بصحة الشرقية فى ذكرى احتفالات نصر أكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:07 ص
الدكتور عصام فرحات
الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة
وائل شاهين - محمد الطحاوى
أكد الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، أن الإدارة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والتأمين الصحى ومستشفى الأحرار التعليمي بمناسبة احتفالات الشعب المصرى ومحافظة الشرقية بانتصار أكتوبر.

وأوضح فرحات لـ"صدي البلد"، أن ذلك بناء على توجيهات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية وتعليمات رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، مشيرًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى أمس الجمعة، وحتى غدا الأحد الموافق 7 أكتوبر، مع توفير الأدوية والمستلزمات والدم ومشتقاته والأمصال والطعوم.

وأضاف "فرحات"، أنه تم مضاعفة أعداد الأطباء والتمريض والفنين والعمال والأمن والإداريين، ومنع الإجازات والراحات والأذونات خلال رفع درجة الاستعداد.

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