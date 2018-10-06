صلاح عبد الله يحكي ذكرياته عن انتصار أكتوبر.. فيديو

قال الفنان صلاح عبد الله، إن انتصار أكتوبر بمثابة عيد لجميع المصريين لم ولن ينسى، موضحا أن هذا اليوم بالنسبة له يعتبر أعظم أيام مصر فى تاريخها الحديث.



وأضاف خلال مقطع صوتى عرض ببرنامج « مساء دى ان سي» المذاع على قناة دي ام سي، تقديم الإعلامي أسامة كمال، « كل سنة واحنا مصريين أوى.. مصريين بجد مش بجنسية ولا بالرقم القومى .. مصريين واحنا بنحب مصر بنحلم بمصر تكون أفضل وبنعيد مع بعض».



وأشار عبد الله إلى أن أنتصار أكتوبر له ذكريات جميلة معه فقال «كنت طالبا فى الثانوية العامة والمصريين بعد الانتصار ردت فيهم الروح وذلك بعد 6 سنوات من اليأس وتدمير المشاعر».



وأوضح أن ما تم فى انتصار أكتوبر تحدثت عنه جميع الدول وعلينا أن نحكي لأبنائنا ما تم فى النصر العظيم، وكشف أن الأغانى الوطنية كان لها دور كبير فى تحميس الجنود أثناء الحرب».



وطالب من المواطنين بالدعاء وقراءة الفاتحة لجميع الشهداء فى حرب أكتوبر وفى عملية القضاء على الإرهاب وأبطال القوات المسلحة والشرطة، ووجه التحية للرئيس الراحل محمد أنور السادات وقال «رغم اختلاف الشهادات على عصرك يا سادات فى ذكرى تحريرك يا سينا ..مش عدى بينا فى 6 ساعات والله يكفيك يا زعيم العبور العظيم لولا النصر ده يا أنور لفضلنا عايشين فى جحيم».