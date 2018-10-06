بمؤتمر اتحاد النقابات الطبية.. حسين خيري يؤكد احترام الأطباء لأي نقابة .. وعبد الحي: ننأى بأنفسنا عن التراشق بالألفاظ .. الطاهر يطالب بتدخل حكومي لحل الأزمة .. صور

خلال مؤتمر صحفي.. حسين خيري: العنف الذي حدث داخل اتحاد نقابات المهن الطبية كان مصادفة

ننأى بأنفسنا عن أي تراشق ونحترم كل نقابة وأعضائها

نجوى الشافعي:

الحوار والتفاهم السبيل لفض الصراعات والخلافات داخل أى نقابة

محمد عبد الحميد:

نقيب الصيادلة يحاول الزج باسمي في أحداث الثلاثاء الماضي

إيهاب الطاهر: