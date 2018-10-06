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بمؤتمر اتحاد النقابات الطبية.. حسين خيري يؤكد احترام الأطباء لأي نقابة .. وعبد الحي: ننأى بأنفسنا عن التراشق بالألفاظ .. الطاهر يطالب بتدخل حكومي لحل الأزمة .. صور

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:30 م
المؤتمر
المؤتمر
الديب ابوعلي
خلال مؤتمر صحفي.. حسين خيري: العنف الذي حدث داخل اتحاد نقابات المهن الطبية كان مصادفة
أسامة عبد الحي: 
ننأى بأنفسنا عن أي تراشق ونحترم كل نقابة وأعضائها
نجوى الشافعي: 
الحوار والتفاهم السبيل لفض الصراعات والخلافات داخل أى نقابة
محمد عبد الحميد: 
نقيب الصيادلة يحاول الزج باسمي في أحداث الثلاثاء الماضي
إيهاب الطاهر: 
نطالب بتدخل حكومي لحل أزمة اتحاد النقابات الطبية

عقد ظهر اليوم السبت المؤتمر الصحفي الذي دعا له الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، لشرح ملابسات ما حدث يوم الثلاثاء الماضي وتداعيات أزمة اعتداء بلطجية على مقر الاتحاد وإيقاف العمل به.

وأكد الدكتور حسين خيرى، على إحترام النقابات الطبية الأربع وأعضاء الاتحاد "الأطباء _ الصيادلة _ البيطريين _ الأسنان" إحترامًا واضحًا لا لبس فيه وإن الإتحاد ضد البلطجة بكافة صورها، ولم يدع لها بأى شكل من الأشكال يوما ما.

وأوضح خيري، أن العنف الذي حدث داخل الاتحاد كان مصادفة لأن نقابة الصيادلة مقرها داخل الاتحاد، وخلال ما وقع بها من عنف تم التعدي على أوراق خاصة بنقابة الأطباء وهي أوراق خطيرة.

ولفت خيري، إلى أن ما يهدفون إليه الآن عودة العمل وتشغيل مقر الإتحاد شريطة وجود شركة أمن تعمل بتوجيهات رئيس الاتحاد لتأمين العاملين والمترددين عليه من الأعضاء.

من جانبه قال الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل نقابة الأطباء، إن ما يتردد عن توقف رئيس الاتحاد عن الدعوة لعقد مجلس الاتحاد لمدة 6 شهور مضت قول مغلوط، لأن سببه الصراع والخلاف الدائر داخل نقابة الصيادلة بين النقيب والأعضاء فهو لم يشأ أن يكون الاتحاد مع طرف ضد الآخر وحتى لا يؤثر الصراع بين ممثلى نقابة الصيادلة فى مجلس الاتحاد على أداء المجلس وتوقف العمل بين الحين والآخر.

وأوضح عبد الحي، أن ما قيل عن منح رئيس الاتحاد إجازة لموظفي المقر فهو أمر حتمى لاستحالة العمل، متسائلا كيف يستقيم العمل فى ظل أجواء عنف وضرب بالأسلحة ؟، فخوفًا على العاملين والمترددين توقف العمل وتم منحهم إجازة لحين استقرار الأوضاع داخل المقر.

وعن محاولات الزج باسم نقابة الأطباء فى الصراع الدائر بنقابة الصيادلة قال عبد الحي، لسنا طرفًا فى أى صراع أو خلاف بين أعضاء نقابة زميلة فكل نقابة حرة في اختيار مجلسها وحريصين كل الحرص على عدم الزج باسم نقابة أطباء مصر فى الصراع وأن تنتهى أزمة نقابة الصيادلة سواء بالتراضي أو بالتقاضي وننأى بأنفسنا عن أي تراشق ونحترم كل نقابة وأعضائها وكذلك حريصين على وحدة اتحاد نقابات المهن الطبية.

من جهتها أكدت الدكتورة نجوى الشافعى، أمين عام نقابة الأطباء، في حديثها على ما ذكره كل المتحدثين وأضافت قائلة: عددًا وتاريخًا نقابة الأطباء البشريين هى الأخت الكبرى للنقابات الأربع ولابد من عودة اتحادهم لصلابتهما.

وأضافت الشافعي، الحوار والتفاهم هو السبيل لفض الصراعات والخلافات داخل أى نقابة خاصة وأن النقابات الأربعة المكونة لاتحاد نقابات المهن الطبية تضم فئات من أرقى فئات المجتمع، لذا فالخلاف والاختلاف لابد وان يكون حضاريًا والعمل النقابى هو نوع من التضحية بالوقت والجهد فلا يصح أن يكون له مكافأة أو أى مقابل مادى.

أما الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين مساعد صندوق الاتحاد، فاستنكر تردد اسمه أكثر من مرة على لسان نقيب الصيادلة ومحاولة الزج باسمه فى أحداث البلطجة التى وقعت فى مقر الاتحاد مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا المشهد داخل نقابة الصيادلة.

من جهتها قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء إن الأطباء والصيادلة والبيطريين والأسنان يجمعهم قانون واحد والدولة فرضت مصادر لتمويل النقابات من الأنشطة التي لها علاقة بالدواء وبما أن الاطباء والأسنان والبيطريين هم من يكتبون الدواء بخلاف الصيادلة القائمين على توزيعه وبيعه بالتالى اجتمعت النقابات الأربعة فى اتحاد المهن الطبية بقانون الدمغة وأى محاولة لفصل هذا الجسد عن بعضه البعض معناه ضياع الدمغة على الجميع.

من جانبه وجه الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، ثلاث رسائل سريعة الأولى منها إلى الحكومة حيث طالب فيها بضرورة التدخل وإخلاء مقر الاتحاد من أى أفراد أمن تابع لأى شخص واستبداله بأمن تابع لرئيس الاتحاد فقط لمعاودة العمل فيه.

وقال الطاهر، إنه لا يصح أن يمر ما حدث من أعمال بلطجة وعنف يوم الثلاثاء الماضي داخل اتحاد نقابات المهن الطبية مرور الكرام دون عقاب، مطالبا الحكومة بالتدخل لحماية العاملين بالاتحاد.

وطالب الطاهر، شيوخ المهنة بنقابة الصيادلة والحريصين على مصلحة الأعضاء والمهنة بالتدخل لحل الخلافات داخل النقابة.

كما طالب الطاهر، أعضاء النقابات الطبية "أطباء _ صيادلة _ أسنان _ بيطريين" بمحاسبة مجالس إدارات تلك النقابات الذين أتوا بهم لخدمتهم لأنه لا يمكن أن تحدث كل هذه الأعمال من عنف صدفة ولابد أن يتقدم الأعضاء بطلب لكشف الذمة المالية لمجالس الإدارات لأن بعضها يتربح من عمله.

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