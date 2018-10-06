نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

احتفل لاعبو النادي الأهلي، بعيد ميلاد لاعبه السابق ونجم خط الوسط المعتزل محمد شوقي.



وحضر حفل عيد الميلاد معظم نجوم الأهلي أحمد فتحي ومحمد هاني حسام عاشور ووليد سليمان ووائل رياض "شيتوس".



ولعب «شوقي» للأهلي 6 مواسم على فترتين حيث انضم للقلعة الحمراء في 2003، قبل أن يخرج في تجربة احترافية في 2007 قبل أن يعود 2010 ليترك الأهلي من جديد في 2012.