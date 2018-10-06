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رياضة

نادر شوقي: الحكم على أداء رمضان صبحي في البريميرليج يحتاج إلى وقت.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:33 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال نادر شوقي، المشرف العام على الكرة بنادي الجونة، إن أداء رمضان صبحي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج" طبيعي، ويحتاج مزيدا من الوقت حتى تظهر إمكاناته.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، خلال برنامج "الماتش"، على قناة صدى البلد، أن رمضان المحترف في صفوف نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، يتحسن بعد الإصابة التي تعرض لها منذ نحو شهر وقام بالجري بداية من يوم أمس.

وأكد المشرف العام على الكرة بنادي الجونة، أن رمضان صبحي سيعود مجددا للمباريات، مشيدا بتجربته في الدوري الإنجليزي خاصة وأنه يقضي الموسم الثالث في البريميرليج وما زال عمره 21 عاما.

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